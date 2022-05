Bakkerij Van Ostaede omzeilt wegenwerken in hun straat met oude traditie: “Als de klant niet bij de bakker geraakt, dan komt de bakker toch gewoon naar de klant”

ArendonkBakkerij Van Ostaede in de Wezenstraat is momenteel maar moeilijk bereikbaar door grondige wegenwerken. Toch blijven warme bakkers Hans Van Reusel en Wouter Borgmans niet bij de pakken neerzitten. Ze halen namelijk een oude traditie van onder het stof: de bakkersronde. “Mocht het succesvol zijn, gaan we er misschien ook na de werken nog wel mee door”, zegt Hans.

Sinds begin april is de Wezenstraat één grote werf. Er wordt namelijk een geheel nieuwe riolering geplaatst en ook de straat zelf wordt volledig opnieuw ingericht. De werken zullen zeker nog tot begin juli duren. En dat is slecht nieuws voor bakkerij Van Ostaede. Hun bakkerswinkel ligt namelijk pal in het midden van de Wezenstraat. Daardoor is de tocht naar hun winkel vanuit elke richting een avontuur. Enkel klanten die het zien zitten om te voet over een hobbelig werfpad naar de winkel te stappen, geraken nog aan de bakkerstoog. En dat zijn er helaas niet zo veel. “Mocht ik ’s nachts niet aan mijn oven staan, dan had ik er waarschijnlijk slapeloze nachten van gehad”, bekent bakker Hans, die de bakkerszaak vier jaar geleden samen met zijn compagnon Wouter Borgmans overnam.

“Want al van op de eerste dag van de werken viel onze omzet met dertig procent terug. Daar moesten we een oplossing voor vinden en zo kwamen we op het idee om het oude gebruik van de bakkersronde terug te introduceren.” De oudere lezers zullen zich vast nog wel herinneren hoe de bakkersgasten vroeger met ‘den triporteur’ door het dorp reden om vers brood aan huis te brengen. De traditie geraakte na verloop van tijd in onbruik, maar biedt tijdens de huidige werkzaamheden een belangrijke houvast voor de bakkers en hun personeel. “Want als de klant niet bij de bakker geraakt, dan komt de bakker toch gewoon naar de klant”, lacht Hans.

Volledig scherm Hans Van Reusel voor zijn bakkerij in de Wezenstraat. © RV

Bakfiets

“Wegenwerken zijn niet leuk voor een zelfstandig ondernemer, maar ze moeten wel gebeuren”, zegt bakker Hans. “Net daarom willen we niet in een hoekje zitten treuren en foeteren over de ongemakken van de wegenwerken. We wilden denken in oplossingen in plaats van in problemen en zo zijn we samen met ons personeel op dit idee gekomen. Het was onze winkelmedewerker Carine die grapte dat ze wel met ‘den triporteur’ op pad zou gaan om brood te verkopen. Maar aan de bakfiets bleken achteraf teveel praktische moeilijkheden verbonden. Daarom hebben we dat idee voorlopig toch maar geparkeerd”, zegt hij. “Maar ook voor de bakkersronde met de auto kunnen we ten volle rekenen op de steun van ons personeel."

De nieuwe service gaat van start op 3 mei. Vanaf dan gaan de bakkerijmedewerkers elke dinsdag, woensdag en donderdag op pad om brood-en gebakbestellingen te leveren in het dorp. Klanten betalen daarvoor een meerprijs van slechts 10 cent. “De bestellingen mogen zowel telefonisch als per mail worden doorgegeven”, licht winkelmedewerker Carine toe. “En omdat het hele team enthousiast is om op ronde te gaan, hebben we een beurtrol voor de leveringen.” Of de nieuwe leverservice ook na de wegenwerken blijft bestaan, zal nog moeten blijken. “De broodrondes zullen zeker doorgaan tot het einde van de werken. Maar mocht het succesvol zijn, gaan we er misschien ook nadien nog wel mee door”, besluit bakker Hans.

Volledig scherm Hans en Wouter voor hun bakkerij in de Wezenstraat. © RV