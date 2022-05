Atletiekclub ARAC opent hypermoderne piste: "We nemen eindelijk afscheid van het heilige gras”

Zes atletiekbanen rondom rond en acht spurtstroken met een duurzame toplaag in EPDM-rubber én een LED-haas om je looptempo te volgen: het verschil met de oude graspiste van ARAC kan niet groter zijn. Na jarenlang achterlopen op de andere atletiekclubs in de regio geven de Arendonkse lopers nu de rest het nakijken, maar dat ging niet zonder slag of stoot. “Sinds de oprichting van ARAC in juni 1979 en de oprichting van het eerste piste comité in 1987 zijn er vele pogingen gedaan om te komen tot een volwaardige atletiekpiste, zonder succes. Er waren steeds voldoende handen en gemotiveerde mensen om dit te realiseren, maar het ontbrak ons steeds aan de financiële middelen”, blikt voorzitter Mike Janssen terug. “Maar we wilden echt wel iets doen voor onze meer dan 300 leden. Velen van hen hebben echt talent en verdienen een volwaardige piste. In 2018 zijn we daarom in overleg gegaan met Sport Vlaanderen voor subsidies. Ook de gemeente droeg haar steentje bij, maar de rest moesten we zelf bekostigen.”

Volledig scherm De Arendonkse graspiste was de laatste van haar soort. © ARAC

Omdat de Arendonkse atletiekclub niet voldoende eigen middelen had, werd er ook een grote crowdfunding opgestart, waarbij gulle gevers een stukje van de nieuwe piste konden “kopen”. “En op 17 mei 2021 was het eindelijk tijd voor de eerste spadesteek. Wat een mijlpaal! De eerste maquette was 43 jaar geleden al gemaakt”, zegt hij. Het nieuwe beleidsplan van de club speelde daarbij een grote rol. “Sinds 2015 zetten we als club sterk in op vier pijlers: G-atletiek, uitgebreide jongerenwerking, evenementen én de uitbouw van een volwaardige atletiekpiste. Van die laatste moesten we absoluut werk maken. Een degelijke piste biedt enorme atletiekmogelijkheden aan iedereen: sportieve jongeren, scholen, G-sport beoefenaars en natuurlijk onze eigen atleten. Want wij willen nóg meer toppers vormen - met of zonder beperkingen - en ze ook bij ons houden.”

Toekomstige Olympiërs

Daarmee verwijst de voorzitter onder meer naar de Olympiërs Hans Van Alphen en Elfje Willemsen. Zij zetten namelijk hun eerste stappen in de atletiek op het Arendonkse gras, maar moesten hun talenten noodgedwongen elders ontplooien. “Ik ben quasi opgegroeid op ‘den Heikant’. Als jong kindje nam mijn moeder mij al mee naar de piste. Terwijl zij trainde, zat ik in de zandbak te spelen”, vertelt voormalig speerwerpster Elfje Willemsen. “Toen ik hier zelf kwam sporten, wilde ik graag doorgroeien, maar de graspiste bood helaas niet genoeg mogelijkheden. Deze nieuwe piste is daarentegen een waanzinnig grote kans voor alle jongeren in de regio, waardoor toekomstige Olympiërs écht van ARAC kunnen komen.”

Volledig scherm De gloednieuwe piste van ARAC. © Picasa

Meerkamper Hans Van Alphen denkt er net zo over. “Met geen enkele van mijn clubs - en ik heb er toch wel vier versleten - is mijn band zo sterk als met ARAC. Ik ben hier op mijn 8 jaar begonnen op het gras. Hier is de basis gelegd voor mijn sportieve carrière én mijn olympische droom”, zegt hij. “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de toekomst van ARAC er erg rooskleurig mag uitzien.” De club zelf ziet het alvast groots. “De lijnen zijn pas vorige week geplaatst en worden volgende week nog gekeurd volgens de internationale normen. Als dat gebeurd is, dan kunnen we op onze piste eindelijk echte kampioenschappen organiseren”, glundert voorzitter Mike. “Dankzij de nieuwe piste kunnen we ook nieuwe leden met fysieke beperkingen ontvangen. Op ons gras konden zij immers niet trainen. Kortom: we hebben nu een veel ruimer aanbod. Ik ben dus een heel fiere voorzitter vandaag en zo blij dat onze droom niet bij een droom gebleven is.”