Arendonkse scholieren maken kennis met politie en brandweer tijds veiligheidsdagen

Oud-Turnhout Inbrekers viseren Steenweg op Ravels

Inbrekers hebben een bezoek gebracht aan de Steenweg op Ravels in Oud-Turnhout. Vrijdag werden op drie plaatsen in de straat inbraken of inbraakpogingen vastgesteld. In twee gevallen ging het om een handelszaak. Eén keer viseerden de daders een woning. De omvang van de buit is niet gekend.

30 april