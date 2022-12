Arendonkse fotografe verovert als enige Belg een juryprijs in National Geographic Fotowedstrijd: "Ik wilde de verhalen van de waterramp in Wallonië een gezicht geven”

ArendonkFotografe Wendy Leyten (37) uit Arendonk heeft een hoofdprijs weggekaapt in de befaamde National Geographic Fotowedstrijd. Haar reportage in Prayon, een van de vele Waalse dorpen die vorig jaar getroffen werden door de overstromingen, maakte een enorme indruk op de jury. “Die erkenning is natuurlijk leuk, maar ik vind het veel belangrijker dat dat verhaal nog eens verteld wordt. Anderhalf jaar na de ramp is de situatie daar nog steeds erg schrijnend”, zegt ze.

Wendy is al meer dan twintig jaar bezig met fotografie. Tegenwoordig focust ze zich als beroepsfotografe vooral op portretten, events en reportages. “Maar in de tussentijd ben ik daar ook wel even volledig uit geweest. Ik heb me omgeschoold tot spoedverpleegkundige en enige tijd op de spoedafdeling gewerkt. Even iets helemaal anders dus. (lacht) Nu ben ik weer aan de slag als beroepsfotografe”, vertelt ze. Daarnaast is Wendy ook actief als vrijwilliger. Zo trok ze vorige zomer drie weken na de overstromingen in Wallonië naar het rampgebied om hulp te bieden. “Ik ben toen het eerste weekend van augustus naar het Waalse Prayon gereden met hulpgoederen. Daar zag ik met mijn eigen ogen hoe traag die hulpverlening op gang kwam. En eenmaal ik terug thuis was, leek niemand hier daarvan op de hoogte te zijn.”

Na dat eerste weekend maakte Wendy nog verschillende keren de tocht naar Prayon. Na een tijdje nam ze ook haar camera mee. “Ik wilde die miserie en die verhalen van de waterramp eindelijk eens een gezicht geven. Ik wilde foto’s maken om de mensen hier in Vlaanderen te tonen: ‘Dít is de situatie, dít is hoe erg het is’.... Ik heb in Prayon zo veel verhalen gehoord. Mijn Frans is niet denderend, maar de essentie was duidelijk. Hun gezicht, hun lichaamstaal, hun emoties... het sprak boekdelen. Die mensen waren getraumatiseerd. En nu, anderhalf jaar later, zijn zij nog steeds in paniek als er maar gewoon een kleine bui valt”, vertelt Wendy. “We kunnen ons dat echt niet voorstellen.”



Krachtig verhaal

Tijdens haar reportage in Prayon maakte Wendy ook kennis met de plaatselijke pastoor, Michel Minon. Zijn pastoriewoning was volledig verwoest door de waterramp. “Dat was een viertal weken na de overstromingen. Het water had erg hoog gestaan in zijn huis, dat zag je duidelijk aan de muren. De schimmel tierde welig. Toch bleef hij daar nog steeds wonen”, vertelt ze. “Vrijwilligers brachten de oude man warme maaltijden en verwijderden het beschimmelde behangpapier. De situatie was echt schrijnend. Ik heb pastoor Michel daarom gevraagd of hij in een van de kamers wilde gaan zitten voor een foto, om de miserie een gezicht te geven. Hij stemde toe en de foto deelde ik met de rest van mijn reportage op Facebook.”

De foto’s werden er massaal bekeken en gedeeld. “Zelfs de media pikte het verhaal van de overstromingen weer op na het zien van mijn reportage. Ik heb daar toen helemaal niet bij stilgestaan wat voor impact die foto’s hebben gehad. Dat was delen en loslaten”, zegt Wendy. “Daarnaast heb ik de foto van de pastoor ingestuurd voor de National Geographic Fotowedstrijd. Elk jaar zijn er duizenden inzendingen die meedingen in de categorieën mens, dier en landschap. De jury bekroonde mijn enige inzending met de hoofdprijs in de categorie mens”, vertelt ze trots. De jury zag in Wendy’s foto een sterke compositie en een krachtig verhaal. Wendy is daarmee de enige Belg die dit jaar een juryprijs won in de wedstrijd.

Hulp

“Die erkenning is natuurlijk erg leuk. Ik ontvang nu een glazen award en een jaarabonnement op het tijdschrift, maar dat gaat het me niet om”, zegt ze. “Wat ik wel belangrijk vind, is dat mijn foto gepubliceerd werd in het magazine en er zo opnieuw gesproken wordt over de slachtoffers van de overstromingen en de vele vrijwilligers die hen met hart en ziel proberen te helpen. Veel mensen denken dat dit verhaal al werd afgesloten, dat alles al lang geleden is opgelost. Maar dat is niet zo. Er is geen geld, de verzekering werkt te traag en de overheid doet te weinig. Mensen leven daar nu nog steeds zonder elektriciteit, zonder verwarming, zonder keuken, ... Hulp is dus nog steeds meer dan nodig. Wie wil helpen met financiële steun of als vrijwilliger mag mij daarom altijd contacteren via mijn website www.wendyleyten.be. Ik verwijs hen met plezier door naar de juiste organisaties.”

