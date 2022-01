Arendonkenaar Glenn Wuyts organiseert witte mars in Brussel voor kleuter Dean: "Dit had nooit mogen gebeuren. Politici en justitie hebben tekortgeschoten”

ArendonkBelgië is al dagen in de ban van kleuter Dean Verbeckmoes (4). Ook Glenn Wuyts uit Arendonk is diep geraakt door de tragische gebeurtenissen en organiseert daarom een witte mars in onze hoofdstad. Enerzijds wil hij zo troost bieden aan de nabestaanden, anderzijds wil hij aankaarten dat er iets moet veranderen in het gerecht en de psychologische hulp in ons land. “Het kan toch niet dat iemand die een kind vermoord heeft na zijn straf niet meer opgevolgd wordt?”

Arendonkenaar Glenn Wuyts is diep verontwaardigd dat Dave De Kock, de ontvoerder van Dean, nog contact mocht hebben met kleine kinderen. “De Kock was al eens veroordeeld tot tien jaar cel voor gelijkaardige feiten. De geschiedenis herhaalt zich gewoon. Dat kan toch niet zomaar?”, vertelt hij. Veertien jaar geleden mishandelde De Kock immers ook kleuter Miguel Van Kriekinge (2) uit Weelde, met de dood tot gevolg. “Het nieuws van Dean kwam daarom heel hard binnen bij mij. Daardoor kreeg ik het idee om een witte mars te organiseren. Voor Dean, voor zijn familie. Om te laten zien dat iedereen aan hen denkt”, zegt Glenn. “Ik hoop daarom ook dat iedereen iets wits draagt of bij zich heeft, zodat het letterlijk een ‘witte’ mars is. Het is immers de kleur van vrede en hoop.”

De witte mars van Glenn krijgt alvast veel bijval op sociale media. Na één dag telt zijn Facebookgroep ‘Nationale Witte Mars voor Dean’ al zo’n 1.300 leden. “Ik had nooit verwacht dat het zo hard zou leven. Ik heb al enorm veel reacties gekregen”, vertelt Glenn. “Normaal zal de mars doorgaan op zondag 13 februari. Ik had oorspronkelijk een aanvraag ingediend voor aanstaande zondag, maar er wordt in januari nog elk weekend betoogd tegen de coronamaatregelen. De Brusselse politie stelde daarom het tweede weekend van februari voor. Zo is er ook voldoende de tijd om alles voor te bereiden."

Er wordt immers een zeer grote opkomst verwacht. Gelukkig staat de politie van Brussel volledig achter de actie. “De communicatie met de politie verloopt zeer vlot. Ik word als organisator heel goed begeleid, waar ik dankbaar voor ben. Bij aanvraag moest ik eigenlijk al een route voorstellen, maar ik ken Brussel niet zo goed. De politie stelde daarop meteen een mooi parcours voor, dat veel gebruikt wordt bij massamanifestaties. We zouden starten aan het station Brussel-Noord en eindigen in het Jubelpark”, legt Glenn uit. “De politie legt voor de mars ook geen maximumaantal op, ondanks corona. Of er nu 1.000 of 3.000 mensen willen deelnemen: iedereen is welkom. Het is eigenlijk een statement. Ze laten zien dat zij als agenten deze actie een warm hart toedragen.”

Het is immers geen politieke of gewelddadige betoging, maar een kwetsbaar moment. Eentje dat troost wil bieden aan Deans familie. Toch wil Glenn ook een groter probleem aankaarten met zijn actie. “Deans dood had nooit mogen gebeuren. Politici en justitie hebben tekortgeschoten. Het kan toch niet dat iemand die een kind vermoord heeft na zijn straf niet meer opgevolgd wordt?”, vraagt hij zich af. “Het gaat ook niet alleen om De Kock. Wie weet hoeveel zo’n mensen er nog rondlopen? De geschiedenis herhaalt zich. Is het dan geen tijd om daar wat aan te doen?"

Daarnaast wil Glenn ook de aandacht vestigen op de psychologische hulp in ons land. “Ik vraag me af of De Kock geen mentale problemen heeft. Als je twee keer zulke feiten pleegt, dan is er misschien wel iets mis. Daarom wil ook stilstaan bij de psychologische hulp in ons land. Staat die al zo ver als ze zou moeten staan?” zegt hij. “Ik heb zelf ook een hele zware periode achter de rug. Ik ben vijf maanden opgenomen geweest na een zelfmoordpoging. En in die tijd heb ik veel gesproken met mensen die maanden of zelfs jaren hebben moeten wachten op hulp”, vertelt Glenn openhartig. “Psychologische hulp komt dus vaak te laat, zowel in het gewone leven als tussen de gevangenismuren. Als De Kock onderzocht was toen hij zijn straf uitzat, dan hadden ze misschien wel iets opgemerkt. Dan was hij misschien nooit vrij gekomen of zelfs naar een psychiatrische instelling gestuurd. Kortom, ze hadden méér kunnen en moeten doen.”