Arendonk zoekt nieuw poëtisch talent voor dorpsdichter en kinderdichterscollectief

De dorpsdichter wordt aangesteld voor twee jaar. Er wordt verwacht dat de dichter vijf gedichten per jaar voorziet. De gemeente bepaalt daarbij het onderwerp van twee gedichten, de andere drie zijn vrij in te vullen. Ook de vorm van de gedichten is vrij te bepalen, zolang ze maar betrekking hebben op de gemeente Arendonk, haar inwoners, actuele ontwikkelingen in het dorp of opvallende gebeurtenissen. Iets voor jou? Bezorg je dichterlijk cv, een motivatiebrief en drie gedichten voor 15 november aan de cultuurdienst. Een van de drie gedichten moet betrekking hebben op de gemeente Arendonk of je motivatie om dorpsdichter te worden. Één onafhankelijke jury beoordeelt vervolgens alle ingezonden kandidaatstellingen en maakt een selectie voor het college van burgemeester en schepenen, dat de uiteindelijk winnaar aanduidt.