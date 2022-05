Arendonk Zingt & Swingt helemaal klaar voor 20ste editie

Door corona moesten de festivalgangers het de voorbije twee jaar met een kleinschalige, online editie stellen. “Maar nu is het weer tijd voor een écht festival, en dat nu we aan onze twintigste editie toe zijn”, zegt Sim. “Sinds vorige week donderdag zijn we hier al elke dag van 9 uur ‘s ochtends tot 22 uur ‘s avonds met honderden mensen aan de slag. Het meeste werk is nu wel klaar, maar we moeten nog de puntjes op de 'i’ zetten tegen de start op vrijdagavond.”

Het belooft in ieder geval een spetterende editie te worden. “Speciaal voor het jubileum bevat de line-up bekendere namen dan anders. Ook hebben we geïnvesteerd in een nieuwe tent, waardoor we een prachtig openluchtpodium hebben”, vertelt hij. “Nog een nieuwigheid is dat het Primuspodium vervangen is door het Stellapodium. Dat is zelfs voor ons nog even wennen”, lacht hij. “Ik vermoed dat we wel veel volk gaan zien dit jaar. Het is ondertussen al zo lang geleden, de knaldrang zal groot zijn.” En dat is dan weer goed nieuws voor de Arendonkse Chirojongens en -meisjes en de Vlaamse Liga Gehandicaptensport Parantee, die samen delen in de opbrengst.