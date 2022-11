Aantal snelheidsovertredingen flink gedaald afgelopen maand

Ravels Alle gemeentebe­stu­ren zoeken geld, maar Ravels verlaagt personenbe­las­ting van 6 naar 5 procent: “Koopkracht van onze inwoners verhogen”

Inwoners van de gemeente Ravels zullen volgend jaar minder belastingen moeten betalen. Het gemeentebestuur is van plan om de aanvullende personenbelasting te verlagen van 6% naar 5%. Opvallend, want overal in België zijn steden en gemeenten op zoek naar extra geld. “Met deze maateregel we willen de koopkracht van onze gezinnen verhogen”, zegt burgemeester Walter Luyten.

19:51