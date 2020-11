Zinloos geweld op de snelweg: Detlev krijgt rake vuistslag en loopt gebroken neus op

Roeselare Beveili­gings­ex­pert Alertis breidt hoofdvesti­ging uit en neemt Gas Applicati­ons & Services over: “Nu investeren om verdere groei mogelijk te maken”

20 november Alertis, specialist in technologische beveiliging en marktleider in brandbeveiliging, versterkt zich met sectorgenoot Gas Applications & Services uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Tegelijk breidt de hoofdzetel langs de Kruisboommolenstraat uit. “Met deze overname en de uitbreiding van onze kantoren zetten we onze ambitie kracht bij. We willen met onze oplossingen de onbetwiste nummer één worden in service en connectiviteit in het domein van de technologische beveiliging”, aldus Guy Slagmulder, directeur van Alertis.