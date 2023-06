Werken voor verledding openbare verlichting

NET OPEN. Antwerpe­naar Rudy blaast nieuw leven in café ’t Voske: “Je komt hier binnen als klant en gaat buiten als vriend”

In een ver verleden telde Marialoop meer dan vijftig herbergen. Even zag het er naar uit dat de teller op nul zou staan, maar nu brengt… een Antwerpenaar redding. Rudy Van Nespen blaast vanaf zaterdag 1 juli nieuw leven in ’t Voske en wil er een gezellig sfeercafé van maken. “En wees gerust, ik versta het West-Vlaams ondertussen als geen ander”, knipoogt hij.