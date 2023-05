WEER. Vanochtend kans op neerslag en bewolking in Ardooie

Voormalig Aviflora-uitbater Marnick (59) keert terug naar horeca en opent El Patio: “Wil met plezier herinnerin­gen aan weleer ophalen

Acht jaar na het faillissement van familie- en dierenpark Aviflora keert voormalig uitbater Marnick Goossens terug naar zijn oude liefde, de horeca. Maandag opent hij met zijn vriendin Eline taverne El Patio in de vroegere Kaffieklets in de Weststraat. “Het wordt géén tweede Aviflora, maar iedereen is welkom om herinneringen aan vroeger op te halen”, knipoogt Marnick.