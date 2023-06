WEER. Vanochtend kans op helder weer in Ardooie

Hoofdprij­zen shoppingac­tie 'Hou van mei' uitgereikt

De vzw Shopping & Centrum Roeselare organiseerde tijdens de maand mei opnieuw de actie Hou van Mei. Bij elke aankoop in één van de deelnemende winkels in het centrum kreeg je heel de maand een ‘Hou van mei’-voucher met daarop een unieke code. Deze kan je online registreren en zo werden wekelijks vier winnaars getrokken die elk voor maar liefst 500 euro aan Roeselare Kadobonnen wonnen. De laatste week was de inzet nog hoger en werden twee winnaars uitgeloot die elk 1.000 euro aan Roeselare Kadobonnen wonnen. Zaterdag mocht voorzitter Sam Nuytten die prijzen uitdelen bij Do Fashion in de Manestraat. De gelukkigen van dienst waren Sandra Despierre en Martine Alliet.