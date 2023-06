WEER. Vanochtend bewolking in Ardooie

Provincie­raads­lid De Poorter pleit voor snelle invoering afvalregi­stra­tie­sys­teem in West-Vlaam­se provincie­do­mei­nen

Zwerfafval is een doorn in het oog van veel West-Vlamingen. Daarom ondervroeg Meulebeeks provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) de deputatie over zwerfafval en sluikstorten in de West-Vlaamse provinciedomeinen en langs de Groene Assen. “Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat er een digitale tool komt voor het registreren van zwerfvuil en sluikstorten. Echter het systeem laat nog op zich wachten. We dringen aan op snelle uitvoering”, aldus De Poorter.