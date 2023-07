WEER. In Ardooie kans op redelijk helder weer vanochtend

“Nee papa, stop!”: 8-jarige zoon trekt sleutel uit contact en stopt achtervol­ging waarbij agenten moeten wegsprin­gen

De politie achtervolgde een zwalpende bestuurder op de E17 en E403. Aan de tunnel in Wevelgem stopte hij, maar reed opnieuw door toen agenten waren uitgestapt. Zij moesten wegspringen voor de vertrekkende auto. Pas in Lichtervelde eindigde de hallucinante achtervolging. Het was de 8-jarige zoon die de sleutels uit het contact haalde.