WEER. Heldere ochtend in Ardooie

Opvangcen­trum neemt afscheid van ‘boetiekda­mes’ Ma­rie-Clai­re (65) en Luciana (72): “Duizenden vluchtelin­gen aan kleding geholpen”

Luciana Desmet (72) en Marie-Claire Delaere (65) hebben er hun laatste dagen als vrijwilligers in het opvangcentrum van het Rode Kruis in Wingene op zitten. Het duo bemande er jarenlang een boetiekje met tweedehandskledij voor de vluchtelingen. Door plaatsgebrek gaat het winkeltje nu dicht. “Ik heb hier vaak staan huilen in de armen van mensen die vertrekken. De dankbaarheid die we kregen is enorm.” We blikken samen met hen terug op 36 jaar vrijwilligerswerk.