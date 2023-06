WEER. Helder weer in Ardooie vanochtend

Vrijwilli­gers gezocht en inschrij­ven voor Roefeldag

Op zaterdag 24 juni is het weer Roefeldag in Tielt. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen een hele namiddag via allerlei fijne activiteiten kennismaken met de wereld van volwassenen. Gratis inschrijven kan vanaf woensdag 14 juni om 19 uur tot en met zondag 18 juni via https://www.roefeltielt.be. Op deze website vind je ook een overzicht van alle activiteiten voor de eerste, tweede en derde graad en alle praktische info. Om de groepjes kinderen te begeleiden is de organisatie ook nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wil je graag mee roefelen met je zoon of dochter? Je hiervoor aanmelden kan via https://www.roefeltielt.be/activiteit-begeleiden. In de week van 19 juni wordt er contact opgenomen.