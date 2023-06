WEER. Helder weer in Ardooie vanochtend

IN BEELD. Roeselaar­se Batjes opnieuw een schot in de roos: “Een van de drukste edities in jaren”

“Dit is een van onze drukste Batjes in jaren”, glundert Sam Nuytten van de vzw Shopping & Centrum Roeselare. Op concrete cijfers voor deze editie is het nog even wachten, maar nu al staat vast dat het het hele weekend opnieuw over de koppen lopen was op de Roeselaarse Batjes, die vorig jaar nog 125.000 mensen naar het centrum lokten. Overdag is het gezellig druk en ’s avonds stroomt de massa toe voor de optredens.