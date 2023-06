WEER. Bewolkt weer in Ardooie vanochtend

Verkeers­hin­der door BK wielrennen

Het Belgische kampioenschap wielrennen doet op zondag 25 juni ook het Roeselaarse grondgebied aan. Dit gaat gepaard met enkele tijdelijke verkeersreglementen. Zondag is de toegang in de Izegemsestraat – vanaf de Oudstrijderslaan richting de Regenbeekkouter- verboden voor alle bestuurders uitgezonderd plaatselijk verkeer. Dit van 7 tot en met 19 uur. Daarnaast is het van 10 tot en met 16 uur verboden te parkeren langs beide kanten van de weg in de Moorsleedsesteenweg, de Ieperseweg tussen de Meensesteenweg en de Moorseelsesteenweg, de Hoogstraat, het Kerkplein tussen de Hoogstraat en de Izegemsestraat en de Izegemsestraat zelf.