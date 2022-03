Wagens zwaar beschadigd na botsing op ringweg in Ardooie

Lichtervelde/Egem Graffiti­kun­ste­na­res Djoels neemt tuinmuur van Printbaar onder handen

Graffitikunstenares Julie ‘Djoels’ Bouckhuyt is sinds maandagochtend aan de slag in Lichtervelde. Ze neemt er de tuinmuur van zeefdrukcafé Printba(a)r onder handen. Het werk, dat zowat 27 vierkante meter groot is, zal in de stijl liggen van Djoels’ eerdere portretten van Manu Kersting en Stefaan Degand.

14 maart