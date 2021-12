Vrouw ontsnapt nipt aan aanstormende trein nadat ze met wagen vast komt te zitten op sporen

KoolskampEen automobiliste is dinsdagavond aan de dood ontsnapt op een overweg in de Ardooie deelgemeente Koolskamp. Haar voertuig was om één of andere reden vastgeraakt op de sporen. Luttele seconden voor de trein passeerde, kon ze uitstappen. Ze bleef ongedeerd.

Het ongeval deed zich voor rond 19.30 uur op lijn 73 tussen Tielt en Lichtervelde. Een auto stond er stil op de overweg aan de Burgerleenstraat in Koolskamp, maar de bestuurster slaagde er in om uit te stappen voor de trein voorbijreed. “De bestuurder heeft nog een noodremming uitgevoerd, maar hij kon een aanrijding niet vermijden”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. De klap was enorm. De kleine Volkswagen werd frontaal gegrepen en honderden meters meegesleurd.

Volledig scherm De kleine Volkswagen verdween voor de helft onder de voorzijde van de trein, nadat het voertuig was gegrepen op de overweg aan de Burgerleenstraat in Koolskamp. © Hans Verbeke

40-tal reizigers

De trein, die op weg was naar De Panne, kwam een paar honderd meter voor de overweg aan de Oude Heirweg in Beveren (Roeselare) tot stilstand. De brandweer stond in voor de evacuatie van een 40-tal reizigers. Eén van hen, een vrouw, klaagde over rugpijn en werd voor een controle naar het ziekenhuis overgebracht. De overige reizigers konden met een opgevorderde bus naar het station van Lichtervelde.

Urenlange hinder

“Door het ongeval is het treinverkeer onderbroken tussen Deinze en Lichtervelde”, weet Thomas Baeken. “De NMBS legt vervangbussen in en leidt het treinverkeer in de mate van het mogelijke om via Kortrijk.” Verwacht werd dat de hinder op het spoor mogelijk nog tot middernacht zou aanslepen. Baeken is in de eerste plaats blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen. “Ik spreek me niet uit over wat er precies in Koolskamp is misgelopen maar wij merken dat bij dergelijke incidenten vaak veel kostbare tijd verloren gaat voor wij gealarmeerd worden.”

Sticker met alle gegevens

“De beste manier om zo’n aanrijding te vermijden is meteen uit te stappen en op een afstand gaan staan”, zegt Baeken. “Nog te weinig mensen weten dat het heel eenvoudig is om zo’n noodsituatie snel bij ons te melden. Aan elke overweg hangt op alle palen een sticker met daarop het nummer van de overweg en de spoorlijn, samen met een telefoonnummer waarop wij kunnen gebeld worden. Als dat snel gebeurt, kunnen we met wat geluk het treinverkeer stilleggen en een botsing vermijden.”

