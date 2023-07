Vrijwilligers gezocht voor nieuw dienstencentrum

Vlinders in de kijker tijdens wandeling

Natuurpunt De Torenvalk en Stadlandschap West-Vlaamse hart slaan de handen ineen voor de organisatie van een vlinderwandeling. Op zondag 16 juli zetten ze van 14 tot 16.30 uur de spots op deze vliegende juweeltjes. Tijdens een wandeling vertellen de gidsen van de insectenwerkgroep van Natuurpunt De Torenvalk je uitgebreid over de levenswijze van deze vrolijke fladderaars en plakken ze er ook een naam op. Deelnemen? Inschrijven is een must en doe je via dirk.willemyns@detorenvalk.be. Leden van Natuurpunt wandelen gratis mee, niet-leden betalen 2 euro en kinderen jongeren dan 12 jaar zijn gratis welkom. Er is ook een drankje inbegrepen. Plaats van afspraak op zondag is het Walbos langs de Axpoelmolenstraat 13.