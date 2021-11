Vlaming sterft op lijnvlucht van Tenerife naar huis: “Dichter bij de hemel komt uw man niet”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE A Pie­ter-Jan Ghyselen is de nieuwe coach van tweedepro­vin­ci­a­ler VC Ardooie: “Deze kans kon ik niet aan mij laten voorbij­gaan”

Tweedeprovincialer VC Ardooie heeft een week na het opstappen van coach Filip Comptaert al een opvolger te pakken. De 34-jarige Pieter-Jan Ghyselen werd aangesteld als de nieuwe T1 van de huidige hekkensluiter in tweede provinciale A. Ghyselen is in de regio Roeselare geen onbekende.

16 november