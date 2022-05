Vijftigers vrijgesproken voor dood van verslaafde man: “Hij had meerdere kanalen om aan drugs te geraken”

De vriendin van Björn J. (37) belde op 17 september 2019 de hulpdiensten op. Ze had de dertiger levenloos in de zetel aangetroffen in hun woning. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar tevergeefs want voor de man kon geen hulp meer baten. De MUG-arts vertelde aan de politie dat J. al jaren drugsverslaafd was en recent nog opgenomen was in het ziekenhuis met hartproblemen. In zijn woning troffen speurders tal van drugsattributen, medicatie en voorschriften aan.