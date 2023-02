Verstrooid koppel belandt met auto in de gracht in Ardooie

Ardooie Vrijwilli­ge digihel­pers gezocht

Om zo veel mogelijk inwoners wegwijs te maken in de werking van apps en digitale toestellen, organiseert het gemeentebestuur van Ardooie infosessies. Die worden op een laagdrempelige manier aangeboden door een lesgever van Seniornet. Inwoners die de infosessies meegevolgd hebben, maar nadien nood hebben aan persoonlijke opvolging en één op één begeleiding om verder te oefenen, zijn op afspraak welkom in het Buurthuis van BEN. Om die opvolging te kunnen garanderen, is men op zoek naar vrijwillige digihelpers die de basisapps en het gebruik van een smartphone willen uitleggen. Iets voor jou? Stel je kandidaat via www.vrijwilligerswerk.be/vacatures/8428.