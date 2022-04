Verroeste verlichtingspaal boven E403 in Ardooie begeeft het onder felle windstoten

Tielt Miguel Van Damme steunt postuum goede doel: Cercle veilt truitjes voor Tieltse Stichting Me To You, waar doelman peter van was

De wedstrijdshirts die vorige zondag gedragen werden door de spelers van Cercle Brugge tijdens de match tegen AA Gent, worden geveild voor de Tieltse Stichting Me To You. Tijdens dat duel speelden alle spelers van Cercle met de naam en het nummer van Miguel Van Damme op hun shirt. De betreurde doelman was peter van de Tieltse stichting en oprichter Philippe Vindevogel was zondag ook aanwezig bij het postuum eerbetoon.

6 april