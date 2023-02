Vader en zoon organiseren succesvolle vuurloop voor goede doel

Ward Ghekiere is één van de drijvende krachten achter de vzw Liganta Forte, die hooggevoelige kinderen versterkt in het geloof in zichzelf. “We begeleiden kinderen en jongeren in hun groei en stevigheid”, zegt hij. ““Het gaat vaak om kinderen met autisme of ADHD die we willen begeleiden om de relatie met anderen en zichzelf sterker te maken”, vertelt Ward. “Liganta Fote betekent dan ook letterlijk bindkracht. Onze droom is om onder de noemer ‘Building Dreams’ vakantiekampen voor kinderen te organiseren waarbij we een speleobox of boomhut kunnen bouwen. Daarom haken we graag ons karretje aan het nieuwe initiatief Jez!. “