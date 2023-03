Urban Run & Walk levert 20.000 euro op voor Kom op tegen Kanker

Team Lucrèce en het Urban Run Comité blikken met een bijzonder warm gevoel op de vijfde editie van hun Urban Run & Walk die ze op 4 februari in Ardooie organiseerden. 1.750 sportievelingen namen deel en het evenement leverde 20.000 euro op. Dat is het dubbel van het benodigde startgeld om op 19 maart met vier teams, goed voor 16 lopers, deel te nemen aan de 100-km run in Deinze. “We trekken trots en dankbaar naar Deinze met 20.000 euro ten voordele van Kom op tegen Kanker. Geld dat via de 100km-run besteed wordt aan broodnodig wetenschappelijk kankeronderzoek”, klinkt het bij de organisatie. We willen alle deelnemende lopers en wandelaars en de ruim 100 vrijwillige medewerkers aan de Urban Run & Walk bedanken voor hun bijdrage en medewerking. Bovendien kijken we uit naar een datum in het voorjaar van 2025 voor een zesde editie.”