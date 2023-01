Urban Run & Walk brengt lichtpuntjes tegen kanker: “Dierbaren herdenken of steunen”

ArdooieDe Ardooise Urban Run & Walk is op zaterdag 4 februari aan de vijfde editie toe. Het event, dat in 2017 opgestart werd als eerbetoon aan de overleden juf Lucrèce Verhelle, groeide de voorbije jaren uit tot een waar succesverhaal met in 2021 niet minder dan 2.350 deelnemers. Met de jubileumeditie wil Team Lucrèce straks echt knallen en tegelijkertijd een steun zijn voor al wie vecht tegen kanker of iemand verloor aan de ziekte. Dit dankzij het nieuwe initiatief ‘lichtpuntjes tegen kanker’.

De ultieme basis van Team Lucrèce dat zijn Siegfried, Heleen en Laurien Feys, die op 13 september 2016 hun moeder verloren aan kanker. Lucrèce Verhelle was amper 60 toen ze overleed, werkte 40 jaar in basisschool De Boomgaard en was bijzonder graag gezien in de gemeente. Als eerbetoon en ter nagedachtenis besloten haar kinderen deel te nemen aan de jaarlijkse 100 kilometer Tegen Kanker in Antwerpen. Om het daarvoor benodigde startbudget bijeen te krijgen, werd in 2017 voor het eerst de Urban Run georganiseerd. Die werd een grandioos succes met 900 lopers en een opbrengst van bijna 11.000 euro die integraal naar Kom op tegen Kanker ging.

Volledig scherm Lucrèce Verhelle overleed in 2016. © Joke Couvreur

Onvergetelijk

Sindsdien werd het gebeuren alleen maar groter. Team Lucrèce nam met meer teams deel aan de 100 kilometer, maar werkte ook hun eigen event verder uit. Er kwam een Urban Walk bij en het deelnemersaantal groeide gestaag aan. Zelfs de pandemie kon het evenement niet deren, want de corona-editie in 2021, waarbij een uitgepijld parcours gedurende een week gelopen en gewandeld kon worden, was goed voor het record van 2.350 deelnemers. En nu maakt Team Lucrèce zich op voor de vijfde editie, een eerste jubileum. “We gaan voor een onvergetelijke editie”, klinkt het bij Team Lucrèce.”Vier loopteams, dus 16 lopers, zijn ingeschreven voor de 100 kilometer op 19 maart en wij gaan opnieuw voor een totaalevenement als eerbetoon aan Lucrèce én als steun voor iedereen die met kanker geconfronteerd werd of wordt.”

Volledig scherm Illustratie lichtpuntjes tegen kanker © VRT

Licht

Om dat laatste letterlijk extra in het licht te zetten, pakt Team Lucrèce dit jaar voor het eerst uit met de ‘lichtpuntjes tegen kanker’. “Met een lampion en een persoonlijke boodschap kunnen de deelnemers een dierbaar iemand herdenken of steunen, en op die manier voor wat licht zorgen.”

Juf Lucrèce had een groot hart voor kinderen en dus is er ook extra aandacht voor het jonge volkje. Zij leerden Urbie al kennen als metgezel tijdens de wandeling van de corona-editie. “En ook dit jaar zal Urbie een prominente rol vervullen tijdens de Urbie-runs: eentje van 500 meter en eentje van één kilometer die beiden op het schooldomein blijven. De Urban Run & Walk zelf loopt over een parcours van een zestal km, met vanaf de tweede ronde een bypas van vier kilometer. Hierdoor kunnen, naar eigen sportieve mogelijkheden, persoonlijke combinaties gemaakt worden van 6, 10, 12, 14,... kilometer. Daarnaast hebben we ook nog enkele leuke verrassingen op het parcours in petto! Er zijn om en bij de 30 deelnemende locaties waar je door looptof wandelt, DJ’s en muziekgroepen zorgen voor de betere loopbeats en verschillende straatartiesten zullen lopers en wandelaars aanmoedigen. Kortom, we beloven de deelnemers een sportieve uitdaging, een onvergetelijke sfeer en een warm samenhorigheidsgevoel.”

De Urban Run & Walk Ardooie vindt plaats op 4 februari. De start en aankomst liggen in De Boomgaard langs de Blekerijstraat. Deelnemen aan de kidsrun kost 5 euro, aan de Urban Run & Walk 10 euro. Het inschrijvingsgeld gaat integraal naar Kom op Tegen Kanker. Meer info en inschrijven via www.urbanrunardooie.be.

Volledig scherm Een sfeerbeeld van een eerdere editie. © Joke Couvreur

