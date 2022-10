Unieke muurschilderingen sieren muren van ‘t Hofland: “Tonen wat er leeft in Ardooie”

“Het kunstwerk is een project voor en door de eigen inwoners”, legt cultuurfunctionaris Tobias Callewaert uit. “Zo kon de bevolking de ontwerpen mee kiezen via een participatief traject . Op de muren worden verenigingen weergegeven die in de verschillende deelkernen hun werking organiseren, zoals een harmonie, een judovereniging en een chiro. Maar ook Sint-Maarten, de Belleman en de wielercultuur komen aan bod. Om de inwoners en verenigingen zo realistisch mogelijk weer te geven, werd een fotoshoot georganiseerd waarbij tientallen Ardooienaars in beeld werden gebracht.”

Eerst wat sceptisch

Burgemeester Karlos Callens, die zonder zijn medeweten zelf ook een plaatsje op de muur kreeg, is apetrots op het resultaat. “Toegegeven, in het begin was ik wat sceptisch over de graffiti. Maar dat was een vergissing. Het resultaat is fantastisch en de reacties zijn unaniem lovend. Als ik hier om me heen kijk, dan zie ik eigenlijk alles wat onze gemeente zo mooi maakt. Niet in het minst zijn dat uiteraard de mensen zelf. Die spelen letterlijk en figuurlijk de hoofdrol in dit werk.”