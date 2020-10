Twee jaar cel voor gewezen gemeenteontvanger die 900.000 euro van gemeente verduisterde

Foorreizi­gers verkopen kermislek­ker­nij­en bij zich thuis

27 oktober Foorreizigster Caroline Delforge en haar familie openen hun gebakkraam ‘Gebak Rosa’ vanaf vrijdag 30 oktober op haar thuisbasis langs de Zwaaikomstraat 44. Eerder zocht Caroline naar een locatie ergens in het Roeselaarse straatbeeld. Oliebollen, appelbeignets, churros, wafels, pomme d’amour,… Je kan het allemaal ter plaatse krijgen of op voorhand online bestellen via www.gebakrosa.shop en dan afhalen. Betalen kan met bankcontact of cash, er is ruime parking en alles wordt coronaveilig georganiseerd.