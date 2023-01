Twee gewonden bij ongeval op berucht kruispunt

Roeselare/Hooglede Fietsher­stel­ler Marc (69) na 5 jaar vrijgespro­ken voor diefstal fietsen bij ex-werkgever: “Na 33 jaar dienst doet zo’n beschuldi­ging toch nog altijd pijn”

33 jaar lang werkte hij met hart en ziel als fietshersteller voor fietsproducent Venturelli in Hooglede maar enkele maanden voor zijn pensioen diende het bedrijf klacht in tegen Marc Renier (69) uit Roeselare wegens jarenlange vermeende fietsdiefstallen. Na 5 jaar onderzoek sprak de rechter in Kortrijk hem woensdag vrij. “Ik gaf mijn hart en ziel aan het bedrijf maar kreeg een ezelstamp als afscheid”, blikt Marc met een zure blik terug.

