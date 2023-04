Tuinhokken van broers-schrijnwerkers gaan in vlammen op in Ardooie: “Jammer van die mooie voorraad hout”

Jobat Loon afstaan voor een auto van het werk? Dit verkiezen de verschil­len­de generaties werknemers

Een auto van het werk blijft een belangrijke drijfveer voor veel werknemers. Al spreken de onderzoeken naar het belang ervan elkaar wat tegen. Er is op zijn minst al een onderscheid tussen jongere en oudere generaties, net zoals er een verschil is tussen een salariswagen en een bedrijfswagen. Jobat.be zoomt er dieper op in.