Trommelkorps K.M. Sint-Cecilia vervelt tot percussie-ensemble RITMIEK

Amfibieën centraal op ‘Jawadde, een padde’

Het schooldomein van Go! Campus Sterrebos in Rumbeke wordt op zaterdag 22 april opnieuw ingepalmd door het evenement ‘Jawadde, een padde’. Go! Campus Sterrebos, JNM Roeselare, Natuurpunt Mandelstreke, de amfibieënwerkgroep, stad Roeselare en Stadlandschap West-Vlaamse hart bundelen er de krachten voor een leuke en gezellige gezinsnamiddag, waar het leren kennen van alle leven in de poel centraal staat. Iedereen, zeker gezinnen met jonge kinderen, zijn van harte welkom op deze gratis activiteit die helemaal in het teken staat van kikkers, padden en salamanders. Je kan er deelnemen aan verschillende activiteiten voor jong en oud. Denk maar aan scheppen in de mooie poel waar je padden, salamanders en waterslakken van heel dicht bij kan leren kennen, deelnemen aan een zoektocht door het mooie groene domein van het MPI, bijleren over hoe thuis zelf een vijver kan aanleggen, genieten van een drankje en versnapering aan ‘bar salamander’,... ‘Jawadde, een padde’ vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur. Go! Campus Sterrebos vind je langs de Bornstraat.