Trommelkorps K.M. Sint-Cecilia heet voortaan percussie-ensemble RITMIEK

Deze 14-jarige meisjes zijn jongens te snel af met zelfgebouw­de wagen: "Ze onderschat­ten ons altijd. Tot ze onze rondetij­den zien”

Het enige volledig vrouwelijke team in de Greenpower Challenge, een wedstrijd waarbij scholen tegen elkaar racen met zelfgebouwde elektrische wagens, komt uit het West-Vlaamse Tielt. Na een eerste sterke prestatie in Brugge rijden vier tienermeiden van de GO-school Campus De Reynaert op 22 april op het circuit van Zolder. Tegen 27 jongensteams. “Ervaring? Hebben we niet, behalve dan misschien een ritje met de kart.” En toch blijken ze erg geduchte tegenstanders.