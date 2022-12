Treinbestuurder compleet van de kaart na aanrijding met vrachtwagen op overweg in Ardooie: “Tweede keer dat ik dit meemaak”

Tielt On­ze-Lie­ve-Vrouwekoor houdt na 87 jaar op te bestaan: “Een zware beslissing, maar we konden niet blijven rekken”

Het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Tielt gooit de handdoek in de ring. Op 25 december luisteren de koorleden voor een allerlaatste keer de kerstviering op met hun gezang. Het einde van een tijdperk, want het koor werd in 1935 boven de doopvont gehouden en is daarmee zelfs ouder dan de kerk zelf.

21 december