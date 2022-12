Treinbestuurder compleet van de kaart na aanrijding met vrachtwagen op overweg in Ardooie: “Het voelt alsof ik rondloop met 2 ton op de borst”

Ardooie Na ongeval op de sporen in Ardooie wordt nu het puin geruimd: “Hinder tot na het kerstweek­end”

In Ardooie is dinsdagavond en -nacht hard gewerkt in de nasleep van het ongeval aan de Oude Heirweg, waarbij een trein ontspoorde na een klap tegen een vrachtwagen met pech op de overweg. In eerste instantie wordt puin geruimd om dan aan de herstellingswerken te kunnen beginnen.

16:53