Tasscheschool zwaait meester Bart uit

Bart gaf 25 jaar les in de eerste graad, ontfermde zich ook nog eens zes jaar over het derde leerjaar en hij was de voorbije tien jaar aan de slag in de derde graad, altijd in Ardooie. Het einde van die lange loopbaan liet de school in de Krommestraat niet onopgemerkt voorbij gaan. Alle klasjes van de school brachten donderdag een dansje, speciaal op maat gemaakt voor meester Bart. Daarmee werden de vele hobby’s van de geliefde leerkracht in de verf gezet. Zo reisden de kleutertjes naar Spanje, terwijl andere klasjes onder meer dansjes brachten rond fotografie, muziek en het bos.