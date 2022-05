Tamara Van Overmeire verkozen tot beste vroedvrouw van Vlaanderen: “Vooral een erkenning voor de mensen rondom mij”

Voor Van Overmeire is de Gouden Pinard 2022 de bekroning van een carrière van meer dan 25 jaar, gebouwd op passie, geduld en toewijding. “Toen ik amper 6 jaar was, zag ik de eerste keer een bevalling op tv”, vertelt Tamara. “Dat maakte zo’n indruk op mij, dat ik meteen wist wat mijn doel in het leven zou worden: koppels ondersteunen in hun groei naar het ouderschap. Ik maakte mijn studiekeuze dus heel bewust en kon daarna 21 jaar lang ervaring opdoen in het ziekenhuis.”