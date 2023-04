't Ravotterke en 't Filoetje zoeken (hoofd)monitoren

B.T.B.B organi­seert kaarting ten voordele van de eigen werking

The British Torch of Remembrance Belgian Branche (B.T.B.B.) organiseert op vrijdag 14 en zaterdag 15 april een kaarting ten voordele van hun werking. B.T.B.B. is een vereniging die oorlogsslachtoffers, zowel militairen als burgers, eert door deel te nemen aan plechtigheden in binnen- en buitenland en er ook zelf te organiseren. De kaarting vindt plaats in de bedrijfsgebouwen van Vinckier-Cloet langs de Wijnendalestraat 183 in Beveren. Op vrijdag ben je er welkom vanaf 17 uur, op zaterdag vanaf 15 uur. Er wordt gekaart voor kleine gebakjes van Poppies. Ook wie niet wil kaarten, is welkom. Er is de mogelijkheid om te genieten van een drankje en een gezellig onderonsje en zo toch de B.T.B.B. te steunen. Meer op www.btbbroeselare.be.