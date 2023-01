’t Filoetje en ’t Ravotterke zoeken (hoofd)moni’s

Ze zoeken zowel monitoren als hoofdmonitoren. Om aan de slag te gaan als monitor moet je minstens 15 jaar zijn en interesse hebben om leiding te geven aan kinderen van 6 tot 14 jaar. In ruil krijg je een onkostenvergoeding van 26,84 euro per halve dag. Hoofdmonitoren moeten minstens 18 jaar zijn, ervaring in het jeugdwerk of een pedagogische opleiding hebben. Voor hen is er een sollicitatiegesprek voorzien op 11 februari. Geïnteresseerden kunnen meer info inwinnen of zich aanmelden via jeugddienst@ardooie.be.