Studenten kunnen blokken in kantine KVC Ardooie

Studenten die niet thuis of in onderwijsinstellingen studeren, kunnen tijdens de blokperiode terecht in de kantine van KVC Ardooie aan De Ark. “Samen studeren blijft een trend. Er is veel vraag van studenten om dicht bij huis in groep te studeren. Het is een vraag waar we al een aantal jaar aan tegemoetkomen”, zegt schepen Véronique Buyck (Groep 82). “Tijdens corona stonden onze zalen vaak leeg. Nu draait het verenigingsleven terug op volle toeren en was het een uitdaging om een geschikte locatie te vinden. We zijn blij dat we de infrastructuur van onze voetbalvereniging kunnen faciliteren voor de studenten en we weten nu al dat het leuke zomer wordt in Ardooie, als alle studenten in eerste zit slagen.”