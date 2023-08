Kinder­koers zorgt voor extra pret tijdens Beveren kermis

Beveren kermis staat voor de deur. Van 11 tot en met 14 augustus strijken de foorkramers neer in het hartje van de Roeselaarse deelgemeente, maar in de rand is er heel wat meer te beleven. Zo organiseren de Ommegangvrienden op vrijdag 11 augustus de vierde editie van De Grote Prijs Dicasa, een parochianenkoers gekoppeld aan een kinderwedstrijd. Om 18.15 uur starten de peuters en kleuters met een loopfiets, een kwartiertje later weerklinkt het startschot voor de kleuters op een kinderfiets en om 18.40 uur kunnen de kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar het beste van zichzelf geven. Om 18.45 uur is er de wedstrijd voor de kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar. Deelnemen is gratis, inschrijven kan via dieter.carron@roeselare.be. De volwassenen komen trouwens om 19 uur aan de start. Op zaterdag 12 augustus is er daarentegen de 52ste Grote Ommegangsprijs voor elite zonder contract en beloften.