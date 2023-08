Ga op bijensafa­ri door Ingelmun­ster

Benieuwd welke bijen zich thuis voelen in Ingelmunster? Of wil je gewoon meer weten over deze nuttige bestuivers? Ga dan mee op de bijensafari. Op zondag 27 augustus wordt die georganiseerd door Natuurpunt Studie en Aculea, degemeente en Stadlandschap West-Vlaamse hart. Tussen 13.45 en 16 uur wandel je langs verschillende bijvriendelijke plekken en onderweg kom je alles te weten over verleiding en bedrog, metselaars en behangers, pluimvoeten en slobkousen, macho’s en huisvrouwen. Als je wil, kan je ook zelf bijen en hommels vangen en je krijgt uitleg van een echte bijenspecialist. De wandeling is toegankelijk voor iedereen, met of zonder voorkennis. De lengte van de wandeling kan variëren, naargelang de verhalen die we onderweg kruisen. Deze activiteit is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. Dit door je naam, telefoonnummer en aantal deelnemers te mailen naar westvlaamsehart@west-vlaanderen.be.