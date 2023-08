Tielt breidt aanbod hulp bij digitale vragen uit

Omdat niet iedereen mee is met de digitale trein, gaat Tielt de digitale hulp vanaf september uitbreiden. Zo komt er een nieuwe digipunt in het buurthuis, terwijl computerhulp ook op gezette tijden aangeboden wordt in dienstencentrum ’t Vijverhof, dienstencentrum onder de Torens in Aarsele en in de Kringwinkel van Tielt.