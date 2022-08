Spookrijder wordt na tiental kilometer in verkeerde richting op E403 onderschept door wegpolitie

De bestuurder, een man van 20 à 30 jaar oud, nam zaterdagmorgen in alle vroegte de oprit van de E403 richting Kortrijk in Ardooie. Hij begon echter tegen de rijrichting in te rijden. De spookrijder haalde naar verluidt helse toeren uit met zijn donkere wagen. Hij scheurde aan bijzonder hoge snelheid over de snelweg en trok zich niets aan van de veiligheid van andere weggebruikers. Gelukkig viel de verkeersdrukte op het moment van de feiten mee, waardoor er als bij wonder geen gewonden vielen.

Een patrouille van de federale wegpolitie in Jabbeke snelde na verschillende meldingen over de spookrijder meteen ter plaatse. Ze konden de man uiteindelijk omstreeks 4.30 uur onderscheppen ter hoogte van Lichtervelde. Hij had er dan al een dolle rit van zo’n 10 kilometer opzitten. Wat de chauffeur precies bezielde, is niet duidelijk. Evenmin of er sprake was van alcoholintoxicatie. De politie besliste wel om de man bestuurlijk aan te houden. Hij werd in de boeien geslagen en overgebracht naar de cellen van de lokale politie in Brugge. Later staat hem wellicht nog een proces voor de politierechtbank te wachten.