Seingeversclub Rikko organiseert zelf wielerwedstrijd: “Wellicht uniek in Vlaanderen”

De in 2015 opgerichte Seingeversclub Rikko heeft sinds eerder dit jaar met café De Groene Dreve een nieuwe uitvalsbasis. Tot dan toe was het Roeselaarse restaurant Petrouska hun lokaal. “Een super stek waar we nog regelmatig samenkomen met het bestuur, maar die niet ideaal is om met al onze leden te vergaderen”, zegt voorzitter, en Ledegemnaar, Rik Goemaere. “Rikko is met een honderdtal leden namelijk één van de grootste clubs in België. En we zouden eigenlijk nog extra mensen kunnen gebruiken. We krijgen zodanig veel aanvragen binnen dat ik soms 3 à 400 seingevers per weekend zou kunnen inzetten. We kennen De Groene Dreve al van toen het café nog in Izegem zat. Hier in Ardooie is het ook een bijzonder toffe stek met een aangename sfeer. Zo groeide het idee om ons lokaal te verhuizen.”

Ervaring

De nieuwe omgeving zorgde voor inspiratie. Want terwijl het voor de seingevers, gewapend met hun fluitje, fluohesje seingeversband en stopbord, dagelijkse kost is om wielerwedstrijden te begeleiden, plant Seingeversclub Rikko op 15 augustus de organisatie van een eigen koers. “Een initiatief dat wellicht uniek is in Vlaanderen en dat we graag jaarlijks zouden herhalen”, zegt Rik. “Zelf heb ik wel wat ervaring in het organiseren van wedstrijden want ik was 25 jaar actief bij de Onafhankelijke Vlaamse Wieler Federatie (OVWF). Maar ‘Ne Grooten Velokoers’ wordt een organisatie van Seingeversclub Rikko in samenwerking met Johan Laridon van praatcafé De Groene Dreve en Arlette Declerck van café De Roose. De start zal zich bevinden aan De Roose, de eindmeet leggen we aan De Groene Dreve waar ook de inschrijvingen plaats zullen vinden. Langs het parcours zullen onze eigen mensen aan de slag zijn. We willen met onze wedstrijd dit jaar trouwens graag de leegte vullen die ontstaan is doordat de Benelux Tour een jaartje werd uitgesteld.” Die wedstrijd, voorheen gekend als de BinckBank Tour, zou deze zomer normaal voor de 15e keer Ardooie aandoen.

Drie wedstrijden

Maar verwacht op 15 augustus geen profrenners in het Ardooise straatbeeld want Ne Grooten Velokoers is er voor amateurs, al dan niet aangesloten bij OVWF. “Er zijn drie wedstrijden. Om 13.30 uur starten de oudere maar nog fitte renners samen met de dames, om 15 uur is het de beurt aan de 40-plussers om hun 56 kilometer te rijden en om 16.30 uur nemen de jongelui vanaf 18 jaar het tegen elkaar op tijdens een afstand van 72 kilometer. We hopen om in totaal een 100-tal renners naar Ardooie te halen en nu kan ik verklappen dat iedereen op het podium een waardebon van 55 euro van Scalini krijgt. De opbrengst van de wielerwedstrijd wordt opnieuw in het organiseren van koers geïnvesteerd. Zo hoor ik dat de beloften te weinig kansen krijgen om hun kunnen te tonen. Misschien kunnen wij hier op termijn iets gaan betekenen. En een stille droom is ook wel eens om een wedstrijd te organiseren waarbij seingevers het tegen elkaar opnemen op de fiets.”

Inschrijven voor Ne Grooten Velokoers kan de dag zelf in café De Groene Dreve. Maar je kan je nu ook al aanmelden via seingevers.clubrikko2015@outlook.com. Wie aan de slag wil als seingever mag zich trouwens ook steeds melden. De club voorziet in een opleiding. Meer op http://aaseingeversclubrikko.be.

