Scheidstraat maand dicht door onderhoudswerken

Lucresse (75) ongedeerd bij dakbrand, maar schade aan haar villa is groot: “Ze belde me om te zeggen dat er geen water meer uit de kraan kwam”

Een zware brand heeft donderdag in Lichtervelde de villa van Lucresse Herpoelaert onbewoonbaar gemaakt. Het was de bewoonster zelf die merkte dat er iets aan de hand was, en daarom haar schoonzoon Jan belde. “Maar toen ik hier arriveerde, sloegen de vlammen al bijna door het dak”, vertelt hij. “Dit is bijzonder jammer. De villa zou over zes maanden afgebroken worden maar mijn schoonmoeder en haar man zaliger hebben ‘m veertig jaar geleden zelf gebouwd.”