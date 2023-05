Samen studeren kan in 't Hofland

Amerikaan­se beiaardier te gast op feestedi­tie van Izegemse beiaardcon­cer­ten

Ook dit jaar worden er opnieuw beiaardconcerten georganiseerd in Izegem. “Met deze veertigste editie zetten we de Izegemse beiaard feestelijk in de schijnwerpers met onder andere een gastbeiaardier uit de Verenigde Staten en een fotoshoot”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe.