Nog eens 25 maanden celstraf voor Trouwe rechtbank­klant na diefstal­len, inbraken en vernielin­gen

Mike D., een man uit Roeselare, is in totaal nog eens veroordeeld tot 25 maanden effectieve celstraf voor een reeks diefstallen en nog wat andere criminele feiten die hij op z’n kerfstok heeft. Een veroordeling om bij te schrijven in z’n al vrij rijk gevuld strafregister.