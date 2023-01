Rioleringswerken Watervalstraat starten donderdag

De werken in de Watervalstraat gaan een nieuwe fase in. Na de vernieuwing van de nutsleidingen, wordt vanaf donderdag 12 januari gestart met de opbraak van het volledige wegdek. Dit is noodzakelijk om een gescheiden rioleringsstelstel te kunnen plaatsen. Dankzij die nieuwe riolering zullen regenwater en afvalwater op termijn apart afgevoerd worden. Er wordt hierbij gewerkt in vier fasen: van de Stationsstraat tot supermarkt Delhaize, vanaf de supermarkt tot de Van Hautestraat, van de Van Haute- tot de Fabrieksstraat en finaal ook in de Fabrieksstraat. Vermoedelijk zullen de werken eind 2024 klaar zijn.